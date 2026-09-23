В Ростовской области Дон размыл старое кладбище, обнажив гробы и останки

В Константиновском районе Ростовской области Дон размыл старое кладбище, обнажив гробы и останки, жуткая картина напугала местных жителей, пишет RostovGazeta.

По словам очевидцев, на размытом берегу реки можно увидеть человеческие кости и скелеты. Многие экологи забили тревогу из-за риска попадания в воду вековых бактерий, что, в свою очередь, может спровоцировать распространение опасных инфекций.

В администрации района пояснили, что причиной сложившегося стало природное явление — ветровая эрозия. Сейчас принимаются меры, чтобы исправить ситуацию.

«Прорабатывается вопрос о перезахоронении останков. Решение будет принято с соблюдением требований безопасности», — сообщили местные власти.

Они также заверили, что рядом с местом обнаружения отсутствуют источники водоснабжения населения или предприятий.