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Новости России

Осужденный на 22 года убийца судьи в Камышине ушел на СВО и пропал

Никита Рязанцев
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Сергей Кибальников, осужденный на 22 года за зверское убийство федерального судьи из Камышина, пропал без вести в зоне СВО, рассказал V1.RU его отец.

Он отметил, что его сын занимал должность командира отделения. С 7 сентября он перестал выходить на связь.

«Группа послана им на помощь, тоже уже несколько дней не выходит на связь. Ребята пропали без вести. Держимся, у нас другого выбора нет, я в него верю. Я думаю, что объявится. Не тот он человек, чтобы пропасть», — заявил отец Кибальникова.

Собеседник издания утверждает, что его сын хотел отправиться на спецоперацию еще до преступления. При этом наказание в виде 22 лет лишения свободы мужчина считает слишком суровым.

«Приговор жестокий и надуманный. Его судили не за убийство любовника своей жены, а как за судью», — добавил он.

Федерального судью Василия Ветлугина нашли мертвым вечером 14 августа прошлого года на улице Советской. Нападавший избил его прикладом карабина, застрелил, а потом отрезал ему половой орган и воткнул нож в глазницу.

Как сообщали источники V1.RU, Кибальников подозревал бывшую жену в любовных отношениях с судьей. Однако, как уверяли близкие Ветлугина, у него были рабочие отношения с секретарем.

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