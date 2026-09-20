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Новости России

Брата и сестру Назимовых могли жестоко убить в Таиланде из-за долга

Никита Рязанцев
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Причиной жестокого убийства брата и сестры Назимовых в Таиланде мог стать крупный денежный долг, хотя изначально более вероятной считалась версия о краже мотоцикла, сообщил изданию «АиФ» источник.

По словам собеседника, информация о том, что целью нападавших был байк, не выдерживает никакой критики.

«Речь идет о крупном долге, который семья не смогла погасить», — уточнил источник.

По его информации, 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы в день убийства отправились на встречу, чтобы отдать деньги, но привезли слишком мало. Молодой человек перед этим продал дорогой компьютер, чтобы собрать нужную сумму, но этого не хватило.

В итоге злоумышленники взяли молодых людей в плен и пытали, чтобы выбить деньги. Затем они сбросили тела в глубокие ямы и засыпали каустической содой, чтобы собаки не смогли учуять запах. Собеседник издания считает, что нападавших было больше, чем двое.

Назимовы, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, выехали из дома на мотоцикле 26 июля и пропали без вести. Позднее полиция задержала подозреваемых — Пхонга и Тхонга. Они указали место, где лежали тела жертв. Они были изуродованы настолько, что даже мать не смогла опознать их с первого раза.

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