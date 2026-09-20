Стали известны предварительные итоги выборов в Госдуму

Пять партий, предварительно, преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму по спискам, передает РИА Новости.

Среди них: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

«В Госдуме девятого созыва, предварительно, останется тот же состав партий, что и в нынешнем созыве», — говорится в статье.

По итогам обработки 20,4% протоколов «Единая Россия» получила 57,10% голосов. У КПРФ — 14,01%, у ЛДПР — 9,32%, у «Новых людей» — 7,93%, а у «Справедливой России» — 5,13%.

В рамках дистанционного электронного голосования ЕР набрала 49,06% голосов. На втором месте «Новые люди» с результатом 15,42%, за ними следует КПРФ с 12,26%.