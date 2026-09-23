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Новости России

Россиян предупредили о новом основании для блокировки счетов

Никита Рязанцев
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Представители Росфинмониторинга предложили ввести новое основание для блокировки банковских счетов у россиян, следует из поправок в соответствующий закон, с которыми ознакомились «Известия».

По информации газеты, речь идет о частичном совпадении данных клиента со сведениями о человеке, чьи средства должны быть заморожены.

«Признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг», — говорится в статье.

Банковские системы будут анализировать ФИО и дату рождения клиентов, что должно усилить защиту от мошенничества. Если обнаружится совпадение данных, операции будут заблокированы на пять рабочих дней.

«Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят», — говорится в материале.

Сейчас банки обязаны приостанавливать операции по счетам людей, которые внесены в список Росфинмониторинга. Туда включены лица, связанные с экстремизмом или терроризмом.

Обсуждение инициативы завершится в четверг. Если ее одобрят, поправки вступят в силу через 270 дней после публикации закона.

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