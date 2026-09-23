Эксперт рассказал о новой цели российских ударов по Украине

Российские войска усилили удары по химическим предприятиям на Украине, рассказал в интервью «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания отметил, что армия уже вывела из строя почти все промышленные объекты противника, связанные со сталелитейной промышленностью.

«В ночь на вторник кроме ударов по предприятиям сталелитейной промышленности мы атаковали и химические предприятия. Основная задача этих ударов — лишить Украину экспортных возможностей металлов и руды», — пояснил Кнутов.

Специалист обратил внимание, что с этой целью российские военные также бьют по портовой инфраструктуре и судам с грузами для ВСУ в Черном море.

«Металлургия, в том числе прокат, нужен для ремонта боевой техники Украины. Это тоже все выведено из строя на 90%», — подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что работа по уничтожению предприятий, связанных с украинским ВПК, идет планово и очень результативно, а пораженные цеха восстановить будет непросто.