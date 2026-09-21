Семью Усольцевых снова могут искать с воздуха: что изменилось осенью

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге почти год назад, могут дать результат осенью. Опавшая листва и примятая трава открывают лучший обзор с воздуха, сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

По ее словам, летом искать людей в районе пропажи сложнее из-за густой растительности. Зимой ситуацию осложняют снег и погодные условия.

«Осенью местами проще, потому что где-то листва упала, где-то трава ляжет, и можно с воздуха посмотреть», — сказала Вульферт.

Она добавила, что нынешняя погода в Красноярском крае уже напоминает условия, которые были в конце сентября 2025 года, когда семья исчезла.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября прошлого года. Они ушли в район поселка Кутурчин к горе Буратинка и обратно не вернулись. Вместе с семьей была собака породы корги.

Поиски продолжались несколько месяцев. Последний крупный этап проходил в июне 2026 года. Спасатели и волонтеры обследовали территорию, где могла находиться семья, однако обнаружить пропавших не удалось.

Сейчас следствие в качестве основной рассматривает версию несчастного случая. При этом правоохранители не исключают криминальную версию исчезновения семьи.