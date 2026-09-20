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Политика

Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по некоторым предприятиям в РФ

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским неоднократно просил Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

По словам собеседника издания, Трамп связывал удары по российской нефтяной инфраструктуре с ростом мировых цен на дизельное топливо. Источник отметил, что слово «дизель» неоднократно звучало во время разговора.

Ранее Трамп публично призывал Зеленского прекратить атаки на российские объекты по производству дизельного топлива. Американский президент заявлял, что такие удары усугубляют дефицит горючего на мировом рынке.

Цены на дизель в США достигли рекордных значений. По данным Reuters, средняя стоимость топлива впервые превысила $6 за галлон, а перебои на российских НПЗ стали одним из факторов напряженности на мировом рынке.

Белый дом пока не ответил на запрос ТАСС о подробностях телефонного разговора. 

Напомним, один из нефтезаводов, который ранее был атакован дронами ВСУ, находится в Рязани. 

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