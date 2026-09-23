«КП»: устроивший стрельбу Джиган может навсегда остаться в Израиле

Одной из самых обсуждаемых новостей этой недели стала информация о выходке рэпера Джигана, который, предположительно, держал в заложиниках и стрелял в прислугу и охрану у себя в доме. Сообщалось, что после этого его отправили на принудительное лечение в элитный рехаб в Израиль. В беседе с «КП» адвокат Елена Сенина отметила, что экстрадировать артиста будет непросто.

Резонансный инцидент произошел еще летом. По предварительным данным, Джиган, вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», около десяти часов удерживал персонал в заложниках. Музыкант обвинил работников в преступлениях и предложил во всем сознаться, чтобы сохранить себе жизнь. Он попытался уличить одного из охранников в педофилии и прострелил ему ногу и руку.

Как пишут СМИ, все происходило на глазах у испуганных детей, которые от страха прятались в шкафах. В это же время они отправляли сообщения маме Оксане Самойловой, которая срочно летела из Милана в Москву с Недели моды. По одной из версий, буйного рэпера скрутили бывшие спецназовцы.

Сенина отметили, что Джиган имеет израильское гражданство, поэтому привезти его в Россию будет сложно.

«Его не выдадут. Будет жить в Израиле. А в России его, вероятнее всего, заочно осудят. Такие действия, как удержание лиц, могут быть квалифицированы, как незаконное лишение свободы», — пояснила юрист.

Адвокат обратила внимание, что за применение оружия Джигану грозит пять лет лишения свободы. Также он может пройти по статье о хулиганстве.

«Стоит учесть, что от потерпевших зависит только смягчение ответственности. Это статья публичного обвинения. Обвиняют его уже не частные лица, а государство. Поэтому денежной компенсацией совсем уйти от ответственности не получится», — добавила Сенина.

Авторы публикации предположили, что историю с удержанием и расстрелом персонала держали в тайне, так как артисту удалось откупиться от потерпевших.