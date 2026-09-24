Сын Высоцкого рассказал, какой запомнил Марину Влади

Французская актриса и певица Марина Влади была очень сильной личностью и сделала многое для своего мужа Владимира Высоцкого, заявил в беседе с РЕН ТВ его сын Никита.

Он подчеркнул, что крайне благодарен артистке за заботу и всегда будет помнить ее как светлого человека.

«Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним, Но я повторяю, у нее была огромная жизнь. Она, наверное, с 13 лет кормила свою семью после ранней смерти ее отца», — отметил Никита Высоцкий.

Марине Влади было 88 лет. Она ушла из жизни 24 сентября во Франции. Причина ее смерти не указана.

Артистка родилась 10 мая 1938 года в городе Клиши-ла-Гаренн в семье русских эмигрантов. В кино она дебютировала уже в 11 лет. Всего на ее счету более ста ролей, в том числе в советских картинах: «Королевская регата», «Сюжет для небольшого рассказа», «В поисках капитана Гранта», «Пьющие кровь».

Актриса была третьей и последней женой Высоцкого. Они прожили вместе до его ухода из жизни в 1980 году. Спустя девять лет, в 1989-м, Влади выпустила книгу под названием «Владимир, или Прерванный полет».