Изображение Lisa Yount с сайта Pixabay
Новости России

Обвиняемых в убийстве друг друга супругов Бенграф похоронили в разных местах

Никита Рязанцев
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Супругов Владислава и Евгению Бенграф, обвиняемых в убийстве друг друга в Мытищах, похоронили в разных местах, рассказала РИА Новости мать погибшей Ольга Сучкова.

По ее словам, проститься с девушкой пришли более двухсот человек.

«Похоронены они (муж и жена. — Прим. ред.) в разных местах», — подчеркнула Сучкова.

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Ранее мать Евгении рассказала, что ее дочь раскрыла причину конфликта между супругами.

В апреле тела заведующей гримерным цехом и актера Владислава Бенграфа обнаружили в их квартире в Мытищах. Сообщалось, что женщина в ходе словесной перепалки схватила кухонный нож и нанесла мужу не менее 25 ударов в область шеи, грудной клетки и конечностей.

В свою очередь, согласно материалам дела, мужчина также применил холодное оружие, нанеся жене 29 ножевых ранений.

Ранее суд ставил вопрос о прекращении дел из-за смерти обвиняемых, но представители обеих сторон выступили против такого развития событий.

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