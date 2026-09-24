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Политика

Военный раскрыл главные проблемы ВСУ на данный момент

Алексей Самохин
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Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой баллистических ракет и горюче-смазочных материалов. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, запасы западных ракет типа Storm Shadow уже подходят к концу. Российские войска целенаправленно и регулярно наносят точные удары по производственным мощностям и складам противника. Под огонь попадают объекты организации «Файер Поинт», которая напрямую участвует в создании ракет «Фламинго». Разрушение этой цепочки лишает противника возможности восполнять боевые запасы.

Сильно страдает и наземная военная техника. Российская армия методично уничтожает танки и бронетехнику противника еще на подходе к линии соприкосновения. Из-за постоянных потерь украинским войскам приходится перевозить важные грузы на обычной гражданской колесной технике. В некоторых случаях снабжение передовой организовано буквально вручную, что критически замедляет темпы доставки.

Отдельная серьезная проблема кроется в морской логистике. Регулярные удары по одесским портам и топливной инфраструктуре создают острый дефицит ГСМ. Без качественного топлива военная машина противника работает с серьезными и растущими перебоями.

«Не хватает баллистических ракет, я думаю, Storm Shadow, которые они редко используют. В конце концов, будут проблемы и с ракетами «Фламинго», потому что по их производству бьем, выводим из строя, и по «Файер Поинт» — организации, которая в том числе их делает», — подчеркнул Василий Дандыкин.

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