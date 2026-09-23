Банки начнут строже проверять наличные после рекомендаций ЦБ

Банк России готовит для банков новую рекомендацию об усилении контроля за источниками наличных денег у клиентов. Она коснётся и обычных людей, и компаний. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме Ассоциации банков России.

По словам Шабли, там, где оборот наличных большой, банки должны проверять клиентов строже. Теневой бизнес использует наличные, чтобы обходить контроль, и главный риск в том, что через банки легализуют деньги неустановленного происхождения.

«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых», — подчеркнул он.

Банкам предлагают проверять не для галочки. Шабля призвал изучать источники средств по существу и не допускать отмывания. Документ, по его словам, будет «очень большим и подробным». Он затронет физлиц и юрлиц, внесение денег на счета и конверсионные операции. Опубликовать его планируют в ближайшее время.

Источниками наличных неустановленного происхождения, по словам Шабли, часто становятся рынки и нелегальные криптообменники. Помимо рекомендаций, ЦБ хочет изменить закон: поправки в 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов регулятор пообещал представить скоро.

Спрос на наличные растёт с марта 2026 года. С начала года объём денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей. За сентябрь к 22-му числу он вырос больше чем на 380 млрд рублей. Рекорды пришлись на апрель (678,7 млрд) и июль (618,4 млрд).

Для клиентов это может означать больше вопросов от банка при крупных взносах и обменах наличных. Дату выхода документа ЦБ пока не назвал.