Фото: Pxhere
Общество

Газ в Рязанской области подорожает с 1 октября

Алексей Самохин
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Региональная энергетическая комиссия Рязанской области утвердила розничные цены на газ для населения. Они начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Цена зависит от того, на что уходит газ. Дороже всего он обходится тем, кто использует его только для готовки и нагрева воды на плите, а также владельцам газовых колонок в домах без центрального горячего водоснабжения. Для них тысяча кубометров стоит 11 000 рублей с НДС, то есть 11 рублей за кубометр.

Если в доме есть и плита, и газовая колонка, цена ниже: 10 132 рубля за тысячу кубометров. Дешевле всего газ для отопления. Когда он идёт на обогрев и заодно на другие нужды, тысяча кубометров стоит 9 449 рублей.

Такая же цена у многоквартирных домов, где отопление или выработку электроэнергии обеспечивают котельные и другое оборудование, принадлежащее собственникам квартир. Тариф в 9 449 рублей одинаков для любого годового объёма: до 10 тысяч кубометров, от 10 до 100 тысяч и свыше 100 тысяч. Газ для заправки автомобилей в список не входит.

Постановление также отменяет первый пункт прежнего решения комиссии от 26 мая 2025 года № 35, в редакции от 19 декабря 2025 года № 298. Он теряет силу тоже с 1 октября.

Свою цену можно определить по тому, как используется газ в доме: плита, колонка или отопление. Платёж считают по показаниям счётчика. Например, 10 кубометров на плите при цене 11 рублей обойдутся в 110 рублей.

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