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Политика

Киев атакуют беспилотники: повреждены вокзал и дата-центры, пропал интернет

Алексей Самохин
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Киев всю ночь и день находится под массированной атакой беспилотников. Под ударом оказались железнодорожная инфраструктура, склады, автозаправки и дата-центры сразу в нескольких районах города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным источника, атака продолжается уже несколько часов подряд и затронула сразу несколько ключевых объектов инфраструктуры украинской столицы.

В Дарницком и Голосеевском районах беспилотники ударили по транспортной инфраструктуре, заправкам и складским помещениям. Повреждения также получили бизнес-центр и нежилое здание, на территории транспортного предприятия начался пожар.

В районе Центрального вокзала пострадала железнодорожная инфраструктура, повреждён супермаркет рядом с рынком «Шайба». Из-за атаки часть рейсов Kyiv City Express приостановили.

Удар пришёлся и на фармацевтическое предприятие «Дарница». Провайдеры UTELS и «Паутина» сообщили о повреждении своих дата-центров, из-за чего в отдельных районах Киева жители столкнулись с серьёзными перебоями интернета.

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