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Экономика и бизнес

С 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила подачи деклараций по охране труда

Анастасия Мериакри
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Государственная инспекция труда в Рязанской области проинформировала бизнес-сообщество о грядущих изменениях в процедуре подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года на основании приказа Минтруда России от 10 июня 2026 года № 246н.

Главное нововведение касается способа передачи документа. С указанной даты единственным легитимным каналом для подачи декларации станет Единый портал государственных и муниципальных услуг. Личное посещение инспекции или отправка бумажных документов по почте больше не будут приниматься.

Кроме того, ведомство утвердило перечень причин, по которым работодатель может получить отказ в приеме декларации. К ним относятся предоставление недостоверных сведений, включение в документ рабочих мест сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, а также наличие рабочих мест с вредными или опасными условиями труда, за которые положены дополнительные гарантии и компенсации. Еще одним основанием для отказа станет отсутствие отчета о специальной оценке условий труда (СОУТ) в федеральной государственной информационной системе.

Руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина подчеркнула, что игнорирование требований законодательства чревато серьезными последствиями. Нарушение порядка проведения СОУТ или ее полное отсутствие квалифицируется как угроза жизни и здоровью работников и влечет за собой административную ответственность по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Только за 2026 год инспекция составила 57 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности именно по факту данного правонарушения.

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