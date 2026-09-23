Рязанцы могут передавать показания счётчиков и заказывать их поверку через портал «Госуслуги Дом»

Государственная жилищная инспекция Рязанской области проинформировала жителей региона о значительном расширении функционала мобильного сервиса «Госуслуги Дом». Модернизация приложения проводится Минстроем и Минцифры России в рамках реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Многофункциональный сервис, работающий на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), уже установили более 20 миллионов пользователей по всей стране, включая активных жителей Рязанской области. Разработчики на постоянной основе совершенствуют интерфейс, сделав процессы проверки счетчиков и передачи показаний максимально простыми и интуитивно понятными.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователям необходимо обновить приложение до последней версии и зайти в раздел передачи показаний. Система теперь самостоятельно отслеживает сроки и напоминает о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ). Важным нововведением стала возможность заказать услугу даже в том случае, если срок поверки уже истек. Специальные кнопки для вызова мастера появились прямо на карточках холодной и горячей воды, а поиск аккредитованных лабораторий стал значительно быстрее. Кроме того, в приложении доступна подробная инструкция по проведению поверки счетчиков электроэнергии, газа и отопления.

Эксперты подчеркивают важность своевременной поверки. Если срок действия свидетельства истекает, показания прибора перестают приниматься к расчету, и начисление платы за воду производится по среднему нормативу. Как правило, такая сумма существенно превышает фактическое потребление, что ведет к необоснованному росту расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги.

Помимо контроля за поверкой, обновленный сервис позволяет пользователям оплачивать квитанции, направлять обращения напрямую в управляющие организации и отслеживать графики капитального ремонта или плановых работ в многоквартирном доме. Более подробная информация о том, как воспользоваться обновлениями приложения «Госуслуги Дом» здесь.