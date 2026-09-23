Фото: Изображение от freepik
Общество

Рязанцы могут передавать показания счётчиков и заказывать их поверку через портал «Госуслуги Дом»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Государственная жилищная инспекция Рязанской области проинформировала жителей региона о значительном расширении функционала мобильного сервиса «Госуслуги Дом». Модернизация приложения проводится Минстроем и Минцифры России в рамках реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Многофункциональный сервис, работающий на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), уже установили более 20 миллионов пользователей по всей стране, включая активных жителей Рязанской области. Разработчики на постоянной основе совершенствуют интерфейс, сделав процессы проверки счетчиков и передачи показаний максимально простыми и интуитивно понятными.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователям необходимо обновить приложение до последней версии и зайти в раздел передачи показаний. Система теперь самостоятельно отслеживает сроки и напоминает о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ). Важным нововведением стала возможность заказать услугу даже в том случае, если срок поверки уже истек. Специальные кнопки для вызова мастера появились прямо на карточках холодной и горячей воды, а поиск аккредитованных лабораторий стал значительно быстрее. Кроме того, в приложении доступна подробная инструкция по проведению поверки счетчиков электроэнергии, газа и отопления.

Эксперты подчеркивают важность своевременной поверки. Если срок действия свидетельства истекает, показания прибора перестают приниматься к расчету, и начисление платы за воду производится по среднему нормативу. Как правило, такая сумма существенно превышает фактическое потребление, что ведет к необоснованному росту расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги.

Помимо контроля за поверкой, обновленный сервис позволяет пользователям оплачивать квитанции, направлять обращения напрямую в управляющие организации и отслеживать графики капитального ремонта или плановых работ в многоквартирном доме. Более подробная информация о том, как воспользоваться обновлениями приложения «Госуслуги Дом» здесь.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков представил опыт рязанского центра «Сосновый бор»
Следующая статья
Татьяна Панфилова оценила финальную стадию благоустройства двора на улице Крупской

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Чем занимается немецкая компания, почему ее производство оказалось под ударом и что это значит для украинского автопрома — коротко о главном.
Общество

Ушла из жизни журналист и фотохудожник Ольга Иордан 

Она стояла у истоков создания информационного агентства «7 новостей» — в той самой группе энтузиастов, которые первыми в Рязани сообщали жителям главные новости города и страны в сети Интернет.
Темы
Новости кино и ТВ

Клава Кока и Дима Масленников станут ведущими реалити-шоу с призом в 10 миллионов рублей

В проекте сразятся команда звезд, команда блогеров и команда обычных зрителей. Победители каждого этапа отправляются на остров роскоши.
Экономика и бизнес

С 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила подачи деклараций по охране труда

Главное нововведение касается способа передачи документа. Личное посещение инспекции или отправка бумажных документов по почте больше не будут приниматься.
Новости кино и ТВ

ТНТ начал съёмки нового сезона реалити «Выжить в…» в Таджикистане

На этот раз действие проекта перенесется в Таджикистан, а главной локацией станет столица республики город Душанбе.
Происшествия

В Скопине задержали пьяного угонщика автомобиля

В ходе криминалистического осмотра салона эксперт изъял следы, не принадлежащие хозяину машины. Проверка по автоматизированным базам данных позволила установить личность подозреваемого.
Акценты

Как безошибочно вычислить грибное место и собрать богатый урожай

Понимание микрорельефа, свойств почвы и экологических предпочтений различных видов позволяет целенаправленно находить богатые урожаи, избегая бесполезных блужданий по лесу.
Общество

Биолог объяснила, почему осенью комары становятся агрессивнее

Многие люди субъективно отмечают, что осенние укусы зудят и болят гораздо сильнее летних. Эксперт подтверждает, что это не иллюзия, а научно обоснованный факт.
Погода

Синоптики рассказали, стоит ли ждать новую волну бабьего лета в Рязанской области

Синоптики дали прогноз погоды в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область. Уже к середине следующей недели характер погоды изменится.
Общество

Четыре квартиры без наследников перешли в собственность муниципалитета Кораблинского района

В ходе плановой надзорной проверки сотрудники прокуратуры установили, что на территории муниципального округа расположены квартиры в многоквартирных домах, чьи собственники скончались.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье