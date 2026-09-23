Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков представил опыт рязанского центра «Сосновый бор»

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков ознакомил председателя Совета благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергея Фурсенко и заведующего кафедрой физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Дениса Ковлена с работой реабилитационного центра «Сосновый бор». Гости посетили регион с рабочей поездкой.

В центре «Сосновый бор» применяются лучшие методики, используется современное российское оборудование, здесь работает сильная команда специалистов. Участники СВО проходят медицинскую и психологическую реабилитацию рядом со своими семьями. С этого года восстановление опорно-двигательного аппарата доступно и по полису ОМС.

Губернатор отметил, что центр постоянно развивается, появляются новые направления и кабинеты. Например, недавно открылась вокальная студия для детей и взрослых. Активно расширяет направления работы центр адаптивного спорта. Участники СВО могут попробовать разные дисциплины, выбрать подходящую и продолжить занятия после реабилитации. Открыто направление фиджитал-спорта, установлены специальные уличные тренажеры.

«Договорились с Сергеем Александровичем, что фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» передаст региону специальные симуляционные тренажеры для реабилитации бойцов и обучения адаптивному картингу. Два тренажера получит 1586-й военный клинический госпиталь, еще два – «Сосновый бор». Будем сотрудничать и по другим направлениям реабилитации и адаптивного спорта», – отметил Губернатор по итогам визита в центр.

Кроме того, во время посещения нового домового храма, который открылся здесь по просьбе посетителей реабилитационного центра, Павел Малков передал настоятелю икону Божией Матери «Знамя» конца XIX – начала XX века.

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