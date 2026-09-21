Фото Администрации Рязани
Общество

В рязанском Лесопарке вандалы разрушили входную группу

Олеся Чугунова
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В Рязани в Лесопарке зафиксирован случай вандализма. Неизвестные повредили входную группу, сделав её опасной для посетителей. На место оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они подтвердили факт разрушения и организовали работы по обеспечению безопасности. Повреждённые конструкции уже демонтированы.
 
Правоохранители установили личность причастного к инциденту. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшего.
 
Администрация города и сотрудники парка обращаются к рязанцам и гостям областного центра с просьбой бережно относиться к общественным пространствам и городскому имуществу. Лесопарк является одним из любимых мест отдыха горожан, и его сохранность зависит от каждого. Неизвестные повредили входную группу, сделав её опасной для посетителей. На место оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они подтвердили факт разрушения и организовали работы по обеспечению безопасности. Повреждённые конструкции уже демонтированы.

Правоохранители установили личность причастного к инциденту. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Администрация города и сотрудники парка обращаются к рязанцам и гостям областного центра с просьбой бережно относиться к общественным пространствам и городскому имуществу. Лесопарк является одним из любимых мест отдыха горожан, и его сохранность зависит от каждого.

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