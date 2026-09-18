Павел Малков обсудил с рязанскими гребцами подготовку к новому олимпийскому циклу

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с ведущими рязанскими спортсменами, отличившимися на международной арене в сезоне 2024 года. Поводом для диалога стали успехи гребцов на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, где они завоевали полный комплект наград — золото, серебро и бронзу, а также высокие результаты на Кубке мира и Чемпионате Европы.

В мероприятии приняли участие заслуженный мастер спорта России Захар Петров и мастер спорта России Матвей Арсенов, их наставник Владимир Клинов, министр физкультуры и спорта региона Владимир Антманис, а также председатель областного отделения Федерации каноэ России Владимир Лыгин.

Глава региона поблагодарил спортсменов и тренеров за достижения, отметив вклад рязанцев в общий успех сборной. Обращаясь к участникам встречи, Павел Малков подчеркнул важность поддержки талантливых атлетов на всех уровнях.

«Вы нас порадовали в этом спортивном сезоне. Завоевали все, что только можно. За вашими успехами следили все жители Рязанской области. Вы подарили нам самые положительные эмоции. Обязательно продолжим развивать гребной спорт в регионе, создавать необходимые условия, расширять инфраструктуру и поддерживать талантливых ребят, таких как вы», – сказал Павел Малков.

В ходе диалога губернатор сообщил о конкретных шагах по развитию гребного спорта. Так, для тренировок в новом олимпийском цикле будет закуплен необходимый инвентарь, в первую очередь новые лодки. В перспективе рассматривается создание в Рязани специализированной тренировочной базы. Кроме того, продолжается работа по укреплению центра спортивной медицины и его оснащению современным оборудованием.

Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили Павла Малкова за внимание к развитию и популяризации гребного спорта в регионе. Захар Петров и Матвей Арсенов рассказали губернатору о ходе соревновательного сезона и дальнейших планах, главным пунктом которых является подготовка к предстоящим Олимпийским играм. На встрече также обсуждались текущие вопросы поддержки членов сборной команды России.