Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков обсудил с рязанскими гребцами подготовку к новому олимпийскому циклу

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с ведущими рязанскими спортсменами, отличившимися на международной арене в сезоне 2024 года. Поводом для диалога стали успехи гребцов на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, где они завоевали полный комплект наград — золото, серебро и бронзу, а также высокие результаты на Кубке мира и Чемпионате Европы.

В мероприятии приняли участие заслуженный мастер спорта России Захар Петров и мастер спорта России Матвей Арсенов, их наставник Владимир Клинов, министр физкультуры и спорта региона Владимир Антманис, а также председатель областного отделения Федерации каноэ России Владимир Лыгин.

Глава региона поблагодарил спортсменов и тренеров за достижения, отметив вклад рязанцев в общий успех сборной. Обращаясь к участникам встречи, Павел Малков подчеркнул важность поддержки талантливых атлетов на всех уровнях.

«Вы нас порадовали в этом спортивном сезоне. Завоевали все, что только можно. За вашими успехами следили все жители Рязанской области. Вы подарили нам самые положительные эмоции. Обязательно продолжим развивать гребной спорт в регионе, создавать необходимые условия, расширять инфраструктуру и поддерживать талантливых ребят, таких как вы», – сказал Павел Малков.

В ходе диалога губернатор сообщил о конкретных шагах по развитию гребного спорта. Так, для тренировок в новом олимпийском цикле будет закуплен необходимый инвентарь, в первую очередь новые лодки. В перспективе рассматривается создание в Рязани специализированной тренировочной базы. Кроме того, продолжается работа по укреплению центра спортивной медицины и его оснащению современным оборудованием.

Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили Павла Малкова за внимание к развитию и популяризации гребного спорта в регионе. Захар Петров и Матвей Арсенов рассказали губернатору о ходе соревновательного сезона и дальнейших планах, главным пунктом которых является подготовка к предстоящим Олимпийским играм. На встрече также обсуждались текущие вопросы поддержки членов сборной команды России.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам
Следующая статья
Ночные дожди, туман и до +23°С тепла ожидаются в Рязанской области 19 сентября

Популярные материалы

Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Новости России

В деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге появились новые страшные детали

Валентин Дегтерев, давний приятель главы семейства, рассказал о результатах своего расследования. Внимательно изучив кадры, сделанные спасателями во время октябрьского этапа поисков в районе горы Мальвинка, он провел их цифровую обработку.
Новости России

ВСУ сменили тактику ударов дронами по территории России 

Военные каналы фиксируют новую схему налётов беспилотников. Разбираем, что стоит за резким ростом числа атак. 
Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

«Золотое яблоко» объяснило досудебную претензию на блогера из-за духов

«Золотое яблоко» отправило досудебную претензию блогеру за сравнение цен на духи в Threads*. Юристы объяснили, чем это грозит автору поста и почему бренд выбрал мирный путь.
Темы
Общество

Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам

Сбер берёт на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка.
Общество

«Р-Энергия» ищет начальника сектора бюджетирования

Уровень дохода составляет от 107 500 рублей в месяц до вычета налогов.
Акценты

«Безразличие — самое страшное»: Дмитрий Боков рассказал о выборах, молодёжи и ответственности за будущее

О том, почему это не так, как формируется осознанное отношение к выборам и что даёт активная гражданская позиция, рассказал Дмитрий Боков — ректор РГУ имени С. А. Есенина.
Общество

Глава администрации Рязани проголосовал на выборах в Государственную Думу

В Рязани стартовало трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы.
Общество

Председатель Рязанской областной Думы проголосовал на выборах в Государственную Думу ФС РФ

Глава регионального парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва на избирательном участке № 1025.
Интересное

Народные приметы 19 сентября и строгие запреты на Михайлово чудо

Считалось, что нарушишь правила и это привлечёт неприятности на целый год.
Общество

Рязанский флаг развернули на острове Шумшу Сахалинской области

Комитет по делам молодежи Рязанской области сообщил подробности исторической экспедиции на остров Шумшу Сахалинской области.
Общество

Рязанская область присоединилась к акции ко Дню донора костного мозга

С 15 по 21 сентября Рязанская область участвует в Межрегиональной акции, приуроченной к Международному дню донора костного мозга
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье