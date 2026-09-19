20 февраля – день, который хранит в себе echoes как древних славянских традиций, так и значимых исторических событий. Этот день, известный как Могущница, или Луковый день, отмечался нашими предками праздничной выпечкой с луком и поминанием предков. Но за традиционными обрядами и приметами скрываются более масштабные события
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Луков день, приметы и запреты 20 сентября, которые лишают здоровья и денег

Олеся Чугунова
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Двадцатого сентября на Руси на столах в больших количествах появлялся лук. Его ели сырым, добавляли в горячее, делали настойки и даже вешали в доме как оберег от нечисти. Праздник называли Луковым днём. Считалось, что чем больше лука съешь, тем крепче будет здоровье на весь год. Но, как и в любой другой день, счастье не приходит просто так. В этот день были свои правила и запреты, которые нужно соблюдать, чтобы всё сложилось наилучшим образом.

Двадцатого сентября православная церковь вспоминает преподобного Луку Глубокореченского. Он жил в X веке и был игуменом обители под названием «Глубокие реки» недалеко от Константинополя. Славился праведностью и смирением. В народном календаре день памяти святого получил имя Луков день. Имя «Лука» созвучно слову «лук». А само торжество как раз совпадало с уборкой этого овоща.

К двадцатому сентября в деревнях поспевали лук. Его использовали везде. Варили, жарили, добавляли в похлёбки. Делали лекарственные настойки от простуды. С самого утра хозяйки готовили угощения на общий стол. Главным блюдом был фаршированный лук. Крупные луковицы начиняли рубленым мясом и запекали. Чем больше лука удавалось съесть, тем крепче, по поверьям, было здоровье. На стол ставили и другие блюда с добавлением этого овоща. Трапеза объединяла всю деревню.

Что нельзя делать 20 сентября

В этот день не играли свадьбы и не сватались, потому что верили: такой союз окажется недолговечным и быстро распадётся. Пары, которые хотели крепкую семью, ждали другого дня.

Не дарили кукол девочкам. Считалось, что это могло привести к бесплодию. Осторожничали и с другими подарками для детей.

Кроме того, не хвастались здоровьем и достатком. Хвастовство в Луков день грозило тем, что человек быстро лишится этих благ, поэтому предки советовали скромно радоваться тому, что есть.

Не принимали подарки от незнакомцев, так как существовал риск столкнуться с порчей. Даже простое угощение от чужого человека могло обернуться бедой.

По той же причине не давали и не брали деньги в долг. Это вело к финансовым трудностям. Крестьяне старались отложить любые денежные дела на другой день.

Наконец, не ели репу и картошку. Считалось, что эти овощи в праздник могли навлечь болезни, а на столе в этот день находился именно лук.

Народные приметы на 20 сентября

Луков день помогал нашим предкам заглянуть в будущее. По нему судили о том, какой будет зима и осень.

· Много шелухи на луковицах — зима будет суровой и морозной.

· Дождь в этот день — осень окажется слякотной и затяжной.

· Шишки на елях растут низко — зима придёт скоро.

· Мало облаков в небе — зима будет холодной и ветреной.

· Журавли летят высоко и медленно — осень будет дождливой.

· Листья на деревьях начали быстро желтеть — холода наступят скоро.

· Птицы высоко летают — к тёплой зиме.

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