Общество

В рязанском посёлке Соколовка открыли новый сквер

Анастасия Мериакри
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В рязанском микрорайоне Соколовка подведены итоги масштабного благоустройства. На месте бывшего неухоженного участка появился современный сквер, ставший новой точкой притяжения для жителей всех возрастов. Работы проводились в рамках федеральной программы «Городские решения», которая реализуется фондом «Генезис» при информационной поддержке партии «Новые люди».

Когда-то пройти до ближайшей остановки «Железнодорожная станция Лесок» было совсем небезопасно. А за три с небольшим месяца территория преобразилась кардинально: здесь вырубили старые сухие деревья, убрали заросли и мусор, установили лавочки и урны, клумбы, также появилась площадка для детей.

Открытие сквера получилось очень уютным: жители Соколовки пришли семьями, устроили чаепитие, вспоминали, как все начиналось. И это не спроста, они тоже участвовали в благоустройстве.

Эксперт федеральной программы «Городские решения» Дарья Кислицына отмечает, что успех подобных инициатив напрямую зависит от вовлеченности самих горожан:

— Проект «Городские решения» — это история, когда благоустройство проводилось вместе с жителями. Причем вместе — это буквально. Жители Соколовки участвовали в подготовке эскиза, обсуждали сценарии городской жизни, помогали в строительных работах. А потом буквально до последнего момента доделывали площадку сами. Представьте: всего за час до официального открытия жители высадили в сквере гортензии. Именно в таких деталях и рождается настоящее отношение к месту, — отметила Дарья Кислицына.

Жители Соколовки уже активно осваивают новую территорию. Вечером в будни найти свободную скамейку становится непросто — семьи с детьми, молодежь и пенсионеры проводят здесь свободное время.

Мы двадцать лет ждали чего-то подобного, — делится впечатлениями пенсионер Михаил Иванович, — раньше тут была грязь и мусор постоянно, детям негде было играть. А теперь посмотрите — чистота и красота. Очень здорово, что этот сквер наконец-то появился. Теперь есть куда выйти вечером с внуками, посидеть спокойно.

Его поддерживает молодая мама Анастасия, которая пришла на площадку с трехлетней дочерью:

— Наконец-то рядом с домом появилось место, где можно выпить кофе на свежем воздухе, пока ребенок играет, а не ехать ради этого в центр города.

В ближайшее время будет обсуждаться вопрос с официальным названием сквера. Уже есть несколько вариантов, которые также выбирали местные жители. Большинство проголосовавших выбрали название «Соколики».

Спасибо жителям за эту невероятную вовлеченность, энергию и гостеприимство. Уверена, новый сквер станет не просто красивым пространством, а настоящей точкой притяжения и местом встречи для всего района, добавила эксперт федеральной программы «Городские решения» Дарья Кислицына.

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