Суд обязал администрацию Рязани отремонтировать разбитую дорогу на улице Белякова

Прокуратура Московского района Рязани добилась через суд устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного движения на улице Белякова.

В ходе надзорной проверки специалисты выявили, что дорожное полотно на данном участке находится в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части были зафиксированы выбоины, ямы и просадки асфальта, размеры которых превышают предельно допустимые нормативные значения. Такое состояние дороги создает прямую угрозу безопасности как водителей, так и пешеходов.

Для защиты прав граждан прокурор Московского района обратился в суд с иском к управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани. Надзорное ведомство потребовало обязать ответчика устранить выявленные дефекты и привести участок дороги в соответствие с государственными стандартами.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. В отношении управления дорожного хозяйства вынесено решение об устранении нарушений, и ответчику установлен конкретный срок для исполнения судебного акта и проведения ремонтных работ.