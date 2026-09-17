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Транспорт и дороги

Суд обязал администрацию Рязани отремонтировать разбитую дорогу на улице Белякова

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Московского района Рязани добилась через суд устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного движения на улице Белякова.

В ходе надзорной проверки специалисты выявили, что дорожное полотно на данном участке находится в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части были зафиксированы выбоины, ямы и просадки асфальта, размеры которых превышают предельно допустимые нормативные значения. Такое состояние дороги создает прямую угрозу безопасности как водителей, так и пешеходов.

Для защиты прав граждан прокурор Московского района обратился в суд с иском к управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани. Надзорное ведомство потребовало обязать ответчика устранить выявленные дефекты и привести участок дороги в соответствие с государственными стандартами.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. В отношении управления дорожного хозяйства вынесено решение об устранении нарушений, и ответчику установлен конкретный срок для исполнения судебного акта и проведения ремонтных работ.

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