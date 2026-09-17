Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Транспорт и дороги

В Рязани масштабно обновили автопарк коммунальных служб

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о значительном пополнении автопарка городских коммунальных и аварийных служб. Новые машины поступили в «Водоканал», РМПТС и дорожные подразделения, что позволит оперативнее устранять аварии и качественнее готовить город к зимнему сезону.

Для работ на тепловых сетях РМПТС приобрело грузовой автомобиль с краново-манипуляторной установкой и сертифицированной люлькой, грузовой фургон «Соболь», экскаватор и вакуумную машину. Особое внимание уделено скорости реагирования: «Водоканал» получил четыре новые вакуумные машины с модернизированным управлением, выведенным прямо в кабину водителя. Это позволяет включать оборудование и начинать работу с места, что критически важно при аварийных выездах. Всего в этом году предприятие получило 8 бригадных машин и комбинированную машину-илосос. До конца года парк пополнится тягачом, прицепом для тяжелых грузов, самосвалом и экскаваторами.

Управление по делам территорий закупило два универсальных трактора, оснащенных щеткой, отвалом, пескоразбрасывателем и роторной косилкой. Одна машина способна решать сразу три задачи: зимой убирать снег, в межсезонье – грязь, а летом ухаживать за газонами. Аналогичная техника скоро поступит и в аварийно-ремонтную службу города, которая уже обзавелась дорожной машиной на базе трактора с фронтальным погрузчиком и челюстным ковшом.

Кроме того, коммунальщики получили автомобиль повышенной проходимости и ломовоз для вывоза крупногабаритного мусора и перевозки оборудования.

В Дирекции благоустройства сейчас активно готовят технику к холодному сезону. Специалисты проверяют тракторы, грейдеры, самосвалы и комбинированные дорожные машины (КДМ). Чтобы защитить металл от коррозии и перепадов температур, технику окрашивают, а на КДМ уже устанавливают оборудование для распределения противогололедных материалов.

Борис Ясинский также отметил, что обновление парка продолжится и в следующем году: в планах закупка новых самосвалов, мусоровозов, автовышек, подметальных машин и экскаваторов-погрузчиков.

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