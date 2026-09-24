В Саратове на стоянке сгорел автомобиль, внутри нашли тело мужчины

В Саратове на стоянке на улице Рижской загорелась машина, а когда пожар потушили, в салоне обнаружили тело мужчины. Следственный комитет по Саратовской области начал доследственную проверку.

Возгорание заметили соседи 23 сентября 2026 года и вызвали пожарных. Спасатели приехали на место и ликвидировали огонь. Тело в автомобиле нашли уже после тушения. Имя погибшего в сообщении СК не называется.

Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас ведомство выполняет комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. О причинах пожара и о том, как мужчина оказался в машине, официально не сообщается. Версий следователи не озвучивали.