Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Стало известно, что произошло с Сергеем Соседовым 

Алексей Самохин
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Музыкальный критик Сергей Соседов умер в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Смерть подтвердил его коллега по проекту «Суперстар» Вадим Такменев. Об обстоятельствах случившегося сообщил SHOT.

По данным канала, Соседов приехал в якутский город накануне. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на 25 сентября.

Несчастный случай произошёл в гостинице, где жил критик. Соседов упал с лестницы и ударился головой. Предварительно, после удара у него развился отёк мозга. Врачи пытались его спасти и провели операцию, но она не помогла.

Коллеги рассказали Mash, что у музкритика всегда были проблемы с сердцем. При этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил. Тромбоз был вызван длительным перелётом в Якутию.

Ведущий Вадим Такменев написал о смерти в своих соцсетях. По его словам, утром не стало «неотъемлемой части команды» и «движка» проекта «Суперстар». В эту субботу они собирались вместе смотреть первый выпуск нового сезона «ВИА Суперстар». 

«Он очень ждал этой премьеры», — отметил Такменев.

Весь сезон выйдет в память о Соседове. 

Тело критика в ближайшие дни планируют доставить самолётом в Москву. Как сообщили в семье музыкального критика, Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом пишут РИА Новости.

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