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Транспорт и дороги

Рязанке с пустым баком отказали в бензине по графику «чет-нечет»

Алексей Самохин
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Жительница Рязани Анна Федосова написала губернатору Павлу Малкову, что на АЗС «Роснефть» на Народном бульваре ей отказались продать бензин из-за графика «чет-нечет». Бак у неё был почти пустой. Жалобу она оставила в комментариях на странице главы региона ВКонтакте.

По словам женщины, это произошло 22 сентября. Она приехала на заправку на Народном бульваре, 5, чтобы залить АИ-95 в Honda Civic. Бензин на станции был, но сотрудники сослались на то, что день не её.

Федосова объяснила, что работает удалённо и ездит на машине только по необходимости, например, возит пожилого отца в больницу. Топлива оставалось совсем мало. Письменный отказ ей не выдали, а на горячей линии АЗС посоветовали обращаться к губернатору.

Отдельно она возмутилась тем, что на заправку пропустили «Ладу» без номеров. Волонтёры, по её словам, объяснили, что водитель «только что купил машину». Автомобиль, пишет рязанка, старый, и должен был ездить на номерах от прошлого владельца.

«Я полностью понимаю необходимость временных ограничений», — написала Федосова. Она просит проверить действия персонала и волонтёров и изменить инструкции, чтобы при критическом остатке топлива и поездках в больницу можно было заправиться в любой день.

В минэкономразвития региона ответили, что график по последней цифре номера действует только в Рязани и Рязанском округе. На федеральных трассах и в других населённых пунктах заправиться можно в любой день. Машины без номеров заправляют по документам о покупке. Решения оперативного штаба обязательны для всех, за нарушения предусмотрены штрафы.

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