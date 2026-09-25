Рязанцам напомнили о пограничных правилах перед поездкой в Астрахань и Калмыкию

УФСБ по Рязанской области напомнило рязанцам о правилах въезда в пограничную зону Калмыкии и Астраханской области. Нарушителям грозит штраф до 60 тысяч рублей с конфискацией имущества.

Предупреждение касается жителей региона, которые планируют поездки в Калмыкию и Астраханскую область ради отдыха, туризма или любительской рыбалки. В УФСБ напомнили, что на этих территориях действует пограничный режим — с определёнными местами въезда в погранзону.

Порядок закреплён законом «О Государственной границе Российской Федерации» и приказами ФСБ, которые устанавливают пределы погранзоны в Калмыкии и Астраханской области. Под особый режим попадает пятикилометровая полоса вдоль государственной границы и морского побережья, а также российская часть вод Каспийского моря. Въезд и проход на эти территории разрешён только через определённые контрольные точки.

За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 1 000 до 60 000 рублей, в отдельных случаях нарушителю грозит только предупреждение. При этом орудия или предмет правонарушения — например, лодку или рыболовные снасти — могут конфисковать.

Рязанцам, которые собираются на рыбалку или отдых в эти регионы, в УФСБ рекомендуют заранее уточнить границы пограничной зоны и места разрешённого въезда. Это касается прежде всего прибрежных и приграничных маршрутов, популярных у любителей рыбалки на Каспии.