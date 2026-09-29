Умер заслуженный артист России Виктор Антонов

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Антонов. О смерти актера сообщил Томский областной театр драмы.

Виктор Антонов родился в 1947 году. Творческий путь он начал в Казанском театре юного зрителя, а в 1976 году пришел в Томский театр драмы. С 1981 по 1989 год артист служил в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте. После этого он вернулся в Томск и продолжил работу на сцене местного театра.

В 1998 году Виктору Антонову присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

За годы карьеры он сыграл десятки ролей в постановках по произведениям русских и зарубежных классиков. Среди них Подколесин в «Женитьбе» Николая Гоголя, Храпов в «Вассе Железновой» Максима Горького, Астров в «Дяде Ване» Антона Чехова, Граф де Гиш в «Сирано де Бержераке» Эдмона Ростана, Лыняев в «Волках и овцах» Александра Островского и Простаков в «Недоросле» Дениса Фонвизина.

Артист работал как с классическим, так и с современным репертуаром. Его игру отмечали зрители, коллеги и театральные критики.

В Томском театре драмы назвали Антонова мастером сцены и выразили соболезнования его родным и близким.

Прощание с Виктором Антоновым состоится 30 сентября в 11:00 в Томском театре драмы.