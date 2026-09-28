Вдова волгоградца и его предполагаемый убийца устроили перепалку в суде

Во время заседания Красноармейского районного суда в Волгограде произошла перепалка между Владимиром Кусмарцевым, подозреваемым в убийстве многодетного мужчины, и вдовой погибшего, пишет V1.RU.

Само преступление произошло вечером в субботу. Ранее сообщалось, что один из посетителей магазина попытался заступиться за пожилого мужчину, с которым конфликтовал незнакомец. Вскоре волгоградец получил несколько огнестрельных ранений и умер на глазах маленьких сыновей. Всего у него осталось пять детей.

«Ты зачем человека убил? Ты видел, там дети? Зачем столько выстрелов?» — обратилась вдова к задержанному.

Тот же в ответ признался, что ему стало страшно, что он сразу понял, что натворил.

«Я с себя вины не снимаю, я человека убил. Когда он упал — мне стало страшно», — попытался оправдаться мужчина.

На вопрос о том, зачем он купил огнестрельное оружие, подозреваемый ответил, что «просто хотел». Иногда он использовал его, чтобы стрелять по бутылкам. При этом задержанный назвал свои действия самообороной.

В итоге суд отправил Кусмарцева в СИЗО на два месяца.