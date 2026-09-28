Мать убитой в Абхазии россиянки рассказала, как нападавший водил за нос ее подруг

Предполагаемый убийца российской туристки Амины, отдыхавшей в Абхазии, намеренно запутывал следы и водил за нос ее подруг, рассказала РЕН ТВ мать погибшей девушки.

По ее словам, до исчезновения 26-летняя дочь связывалась с ней каждый вечер. Во время отдыха она познакомилась с мужчиной в Гагре. Он позвал девушку и ее подруг выпить кофе, однако согласилась только Амина. В четверг девушка пропала.

Одна из подруг девушки приезжала в ее съемное жилье. Она обратила внимание, что все вещи лежали на месте, а самой хозяйки нигде не было.

«Подруга приезжала в магазин, где он фруктами торговал. Он сказал, что Амина кофе выпила, с кем-то пообщалась, села в машину и ее забрали», — заявила мать погибшей.

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На недавнем допросе мужчина рассказал, что повздорил с Аминой и задушил ее. Он не смог утопить тело в Бзыбском ущелье и оставил его, завернутым в покрывало, в кустах у дороги.