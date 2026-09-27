В ночь на воскресенье, 27 сентября, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом утром в воскресенье сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Одной из ключевых целей в Киеве стал центр обработки данных (ЦОД) телекоммуникационной компании «Водафон». В военном ведомстве уточнили, что данная компания является одним из крупнейших провайдеров, предоставляющих Вооруженным силам Украины услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета, а также осуществляющих передачу разведывательных данных.

Помимо столицы, ударам подверглись несколько важных объектов в других регионах. В Киевской области поражен логистический центр компании «Залмер Групп», на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ.

В Николаеве уничтожены два склада, где хранились беспилотные летательные аппараты и боевые части к ним. В Одесской области нанесен удар по логистическому центру «Дрон Калинш», используемому для хранения FPV-перехватчиков.

В порту Килия поражены штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт базирования Государственной пограничной службы, четыре хранилища с военным имуществом, а также объекты причальной инфраструктуры.

Кроме того, в Министерстве обороны отметили успешное поражение на переходе морем грузового судна типа «сухогруз». По данным ведомства, оно доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения нужд украинской армии.