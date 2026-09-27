Названы регионы России, где работающие пенсионеры получают от 30 тысяч рублей

Аналитики ТАСС изучили статистику Социального фонда России и выяснили, в каких субъектах страны работающие пенсионеры получают наиболее существенные выплаты. По данным за август 2026 года, планку в 30 тысяч рублей удалось преодолеть жителям десяти регионов.

Абсолютным лидером по размеру пенсионного обеспечения среди продолжающих трудовую деятельность граждан стала Чукотка. Там средний размер выплаты в августе достиг 39,6 тысячи рублей. На втором месте закрепился Ненецкий автономный округ с показателем 36,1 тысячи рублей, а тройку замкнула Магаданская область (35 тысяч рублей).

Республике Коми (30,3 тыс. рублей), Мурманской области (31,2 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (33,6 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (32,7 тыс. рублей), Якутии (32,1 тыс. рублей), Камчатском крае (33,8 тыс. рублей), Сахалинской области (30,8 тыс. рублей).

В первую десятку также вошли:

Камчатский край (33,8 тыс. рублей);

Ханты-Мансийский автономный округ (33,6 тыс. рублей);

Ямало-Ненецкий автономный округ (32,7 тыс. рублей);

Якутия (32,1 тыс. рублей);

Мурманская область (31,2 тыс. рублей);

Сахалинская область (30,8 тыс. рублей);

Республика Коми (30,3 тыс. рублей).

Высокий уровень пенсионного обеспечения в этих субъектах традиционно объясняется наличием региональных коэффициентов, северных надбавок и других факторов.

Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров по всей России в августе 2026 года составил 24 017 рублей. Таким образом, в регионах-лидерах работающие пенсионеры получают в среднем на 25–60% больше, чем в целом по стране получают те, кто уже завершил трудовую деятельность.