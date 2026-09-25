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Новости России

Полковник рассказал о боевых лазерах России 

Алексей Самохин
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США выделяют 500 миллионов долларов на разработку лазерного оружия против беспилотников, но подобные системы уже существуют в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее газета New York Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Пентагон направит эту сумму на производство боевых лазерных комплексов. Новое оружие американские военные планируют использовать против беспилотников и крылатых ракет.

Матвийчук отметил, что у российских военных уже есть несколько разработок для борьбы с дронами. Среди них многофункциональный беспилотник «Елка», который сбивает цели, мобильные огневые группы и неконтактные сети с подвесной системой сброса.

«У нас есть такие разработки. Например, многофункциональный беспилотник «Елка» для сбития целей, мобильные огневые группы, неконтактные сети с подвесной системой сброса. У нас достаточно много разработок. Думаю, по этому же пути двигаются США. Все сейчас берут опыт войны между Россией и Украиной и пытаются разработать средства для борьбы с беспилотниками», — пояснил военный эксперт.

По словам Матвийчука, у России есть и боевой лазер «Пересвет». Эксперт уточнил, как именно работают лазерные системы в реальных боевых условиях. Это не бластеры из фантастических фильмов, а направленный луч энергии, который способен ослепить, вывести из строя оптику или нарушить герметичность цели.

Именно эти свойства, по мнению эксперта, делают лазер эффективным средством против беспилотников. Опыт конфликта между Россией и Украиной, по словам Матвийчука, подтолкнул военных разных стран к активной разработке подобных технологий защиты от дронов.

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