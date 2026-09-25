Президент Украины Владимир Зеленский мог выполнить задачу Запада по обострению отношений между Северной и Южной Кореей. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт прокомментировал инцидент с раскрытием сделки по передаче двух пленных КНДР Сеулу. По его версии, зарубежные политики давно используют главу киевского режима как инструмент для решения своих задач. Пока Зеленский справляется с этими задачами, Запад продолжает предоставлять ему гарантии безопасности.

Шумиха вокруг слов украинского президента, по мнению Солонникова, играет на руку европейским политикам. Аналитик считает, что таким способом Запад пытается помешать сближению Южной Кореи с Северной Кореей.

«Вот такие провокации эффективны, Западом они оцениваются положительно с точки зрения информпространства. Попытка подставить Южную Корею, чтобы она не сближалась с Северной Кореей, реализована прекрасно. Дальше они будут ждать напряжённости между Южной Кореей и Россией по сценарию Запада», — сказал Солонников.

Политолог допустил, что эта ситуация может сойти Зеленскому с рук. По его словам, Южная Корея сильно зависит от действий США, а Вашингтон прекращать контакты с Киевом не планирует. Поэтому Сеул, по мнению эксперта, продолжит следовать в русле политики западных партнёров.

«Южная Корея не сможет отказаться от поддержки Зеленского, пока этого от неё будут требовать США и Европа. После выборов в Южной Корее ситуация немного изменилась, но республика всё ещё полностью зависит от Штатов, поскольку на её территории размещены военные базы США, а американских солдат там огромный контингент. Плюс территория Южной Кореи закрыта «зонтиком» ПВО США. Пока всё это есть, Штаты будут диктовать им всё, что захотят», — резюмировал Солонников.

Инцидент с раскрытием деталей передачи пленных КНДР южнокорейской стороне вызвал широкий резонанс в дипломатических кругах. Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал Владимира Зеленского за обнародование информации о передаче двух северокорейских военных. На своей странице в X он написал, что Сеул договорился с Киевом не высказываться публично на эту тему, но глава режима обнародовал данные и подверг угрозе национальные интересы республики.