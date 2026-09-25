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Политика

Генерал объяснил, почему F-16 ВСУ атаковал жилой дом в Киеве

Алексей Самохин
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Истребитель F-16 украинских ВВС выпустил снаряд, который попал в жилой дом в Киеве. Об этом свидетельствуют кадры, снятые местной жительницей и опубликованные в сети. По предварительным данным, самолет пытался перехватить российский беспилотник.

На видео женщина показывает разрушения в своей квартире после удара. 

«Покажу на своем примере, почему во время работы ПВО не следует стоять на улице», — говорит она за кадром.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru объяснил, почему дорогостоящие истребители НАТО плохо справляются с задачей перехвата дронов. По его словам, F-16 создавался для боя с техникой своего уровня, а против беспилотников типа «Герань» показывает низкую эффективность.

Причина в разнице скоростей. «Герань» летит со средней скоростью 300-350 км/ч, а минимальная скорость, на которой F-16 способен удержаться в воздухе, составляет 450-500 км/ч. Подстроиться под медленную цель на такой скорости истребителю сложно физически.

Есть и вторая проблема — высота полета дронов. «Герани» идут на предельно малой высоте, поэтому их трудно обнаружить радарами. Даже если цель засекли, сбить ее с истребителя все равно непросто, отметил эксперт.

Липовой добавил, что снаряды, выпущенные с F-16 по низколетящим целям, часто уходят мимо и попадают в жилую застройку. Несмотря на этот риск, украинские военные продолжают использовать истребители против дронов.

Систематическое применение F-16 не по назначению уже приводило к разрушениям в жилых кварталах украинских городов. Жителям Киева и других городов, где работает ПВО, эксперты советуют не выходить на улицу и не снимать происходящее на видео до окончания тревоги.

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