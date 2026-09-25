Фото: kremlin.ru
Политика

Политолог объяснил, почему России не стоит верить трём условиям Трампа

Алексей Самохин
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Россия не должна доверять трем условиям администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение «Газете.Ru» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Вашингтон настаивает на прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, восстановлении работы зернового коридора через Черное море и проведении трехсторонней встречи России, США и Украины.

Переговоры представителей трех стран, как заявил Зеленский, могут пройти в Абу-Даби. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

Ордуханян считает, что российской стороне не стоит рассчитывать на выполнение подобных договоренностей. По его словам, позиция американской администрации может меняться, поэтому Москве необходимо учитывать такой сценарий.

«Даже если эти люди и озвучат что-то, что нам подходит, мы этому верить не будем и не должны верить», — заявил политолог.

Он добавил, что предложения Вашингтона могут использоваться как политический инструмент. По мнению Ордуханяна, российской стороне необходимо учитывать возможные последствия таких инициатив.

Отдельно американист высказался о предложении прекратить удары по энергетическим объектам. Он напомнил о предыдущих договоренностях о прекращении огня и задался вопросом, какие результаты они принесли России.

«Мы уже прекращали огонь сколько раз, и что мы за это получали?» — сказал Ордуханян.

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