Глава ФПБК подаёт в суд на Тимати из-за нецензурного ответа

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин готовит иск к рэперу Тимати о защите чести и достоинства. Причиной стали нецензурные высказывания артиста в соцсетях.

О подготовке искового заявления Бородин рассказал изданию «Абзац». По его словам, юридическая команда сейчас работает над документами, подготовка займёт от двух до четырёх дней. После оформления бумаги подадут в суд.

Конфликт начался с того, что Бородин раскритиковал Тимати за покупку люксового автомобиля Bugatti стоимостью около полумиллиарда рублей. Общественник призвал музыканта ответить за демонстрацию роскоши. В ответ артист в нецензурной форме высказался в адрес главы ФПБК в социальных сетях.

«Мы сейчас готовим исковое заявление и будем действовать исключительно в рамках правового поля, тут даже не обсуждается», — заявил Бородин. Он добавил, что не ожидал от Тимати ничего другого, и отметил, что ответит артисту законным путём.

Как отреагирует на ситуацию сам Тимати, пока неизвестно — публичных комментариев от музыканта после заявления Бородина не поступало. Судебное разбирательство, по словам главы ФПБК, пройдёт в официальном порядке.