Бульдозер и сено сгорели в Рязанской области за сутки

За сутки пожарные Рязанской области ликвидировали четыре пожара — два загорания мусора и два техногенных возгорания. В одном случае сгорел бульдозер, в другом — тюки сена. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первый техногенный пожар произошёл 24 сентября в 10:11 в поле у деревни Садовая Милославского округа. Загорелся бульдозер. На тушении работали 4 человека и 2 единицы техники, площадь пожара составила 9 квадратных метров. Огонь повредил бульдозер полностью, по всей площади.

Второй случай зафиксировали в тот же день в 12:13 в деревне Борец Сараевского округа — загорелись тюки сена. Пожарные снова направили на тушение 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания оказалась заметно больше — 65 квадратных метров, сено полностью уничтожил огонь.