Как получить справку об отсутствии долгов за электроэнергию в «Р-Энергии»

При продаже недвижимости часто требуется документ, подтверждающий отсутствие задолженности за коммунальные услуги. Компания «Р-Энергия» разъяснила порядок получения такой справки для расчетов за электроэнергию.

Оформить запрос можно двумя путями: через форму «Написать обращение» в соответствующем разделе на официальном сайте компании; по электронной почте reception@rnrg.ru с пометкой в теме письма «Заказать справку».

Процедура состоит из трех основных этапов. В обращении необходимо указать свои ФИО, адрес объекта или номер лицевого счета, а также выбрать удобный способ связи (электронная почта или телефон).

К заявлению потребуется приложить фотографии или сканы:

· паспорта (страницы 3–6);

· документа, подтверждающего право пользования помещением (например, свидетельства о собственности);

· электросчетчика. На снимке должны быть четко видны текущие показания, тип прибора, его серийный номер и пломба госповерителя.

Если заявку подает представитель собственника, дополнительно понадобится доверенность.

В течение одного рабочего дня специалисты компании произведут расчет на основе переданных показаний и сообщат сумму к оплате. После внесения средств, способы оплаты доступны на сайте, нужно отправить фото платежного документа. После подтверждения оплаты скан готового документа будет направлен на указанный вами адрес электронной почты или в мессенджер.

Важно учитывать, что срок действия справки об отсутствии задолженности составляет 30 дней с момента выдачи.