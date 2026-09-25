Павел Малков сообщил о ремонте почти 119 км дорог в Рязанской области

В Рязанской области в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок 11 участков региональных трасс общей протяжённостью почти 119 км. Эти дороги соединяют населённые пункты, ведут к социальным объектам и используются для школьных маршрутов.

Так, в Сапожковском округе реконструируют дорогу Сапожок – Чёрная Речка — единственный асфальтированный подъезд к селу. Специалисты ремонтируют мост через реку Пожву, укладывают новое покрытие и обустраивают тротуары.

В Ермишинском округе обновляют 11 км трассы Восход – Ермишь, входящей в опорную сеть дорог России. По ней дети добираются до школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы уже на завершающем этапе.

В Старожиловском округе приводят в порядок всю дорогу Большие Поляны – Соболево, связывающую несколько населённых пунктов и также используемую для подвоза школьников. Вскоре здесь укрепят обочины и завершат обустройство.