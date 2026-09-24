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Запреты и народные приметы на Артамона Змеевика 25 сентября

Олеся Чугунова
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Двадцать пятого сентября змеи уходят под землю. Считалось, что именно теперь они покидают поверхность, прячутся в норы и засыпают до первых тёплых дней. Праздник называли Артамон Змеевик. В старину в этот срок надевали высокую обувь, шли за рябиной и избегали стрижки ногтей. Считалось, что день оберегает семью от бед.

Церковь двадцать пятого сентября чтит священномученика Автонома. В народе его звали Артамон. Он служил епископом в Италии и принял смерть за христианскую веру.

В сознании крестьян его память соединилась с осенними переменами в природе. Пресмыкающиеся уходили на зимовку. Хозяйственные заботы подходили к завершению. Отсюда и строгие правила дня. Они касались здоровья, денег и мира в семье.

Что нельзя делать 25 сентября

Приметы этого дня перечисляют немало ограничений. Ослушавшемуся, как верили в старину, грозили хвори, нужда и ссоры с близкими.

Начинались запреты с малого. Стричь волосы и ногти не советовали. Считалось, что так человек укорачивает собственную жизнь. Осторожничали и с малышами. Купать детей до года запрещалось. Вода якобы смывала защиту от сглаза.

Дальше шли визиты. Ходить в гости не рекомендовалось. Визитёры могли «унести» хозяйскую удачу. А если выпроводить их не получалось, после ухода трижды мыли порог. Углы дома обходили со свечкой.

Деньги в этот день требовали особой осторожности. Одалживать не советовали — это грозило потерей накоплений. Мятая и грязная одежда, лишние траты и брошенные на стол купюры тоже вели к финансовым потерям. Скупать всё необходимое у одного продавца запрещалось. Иначе остаток года, как говорили, придётся «провести с протянутой рукой». А делиться с окружающими размером своих доходов — значит самому себя сглазить.

Осторожничали и со словами. Насмехаться над пожилыми и отказывать им в поддержке запрещалось строго. В старости нарушителя ждали бедность и одиночество. Беременным не советовали обсуждать с посторонними имя будущего ребёнка. Малыша могли сглазить до рождения.

Домашний уклад тоже попадал под запреты. Супругам не следовало отправляться ко сну в разное время. Это грозило скорым разрывом. Хозяйкам запрещалось замешивать тесто, чтобы жизнь не пошла прахом. А держать окна открытыми после обеда и громко разговаривать на улице не стоило. Это грозило болезнями.

Что можно делать 25 сентября

Отправляться на охоту. Любая добыча в этот день считается залогом сытой зимы. Но в лес ходить нужно исключительно в высоких сапогах.

Собирать рябину всей семьёй. Ягода к концу сентября набирает зрелость иподходит для блюд. А главное — для отваров против простуды.

Заниматься хозяйством и работой по дому. Далеко от родных не уезжать, чтобы не накликать беду. А вечер можно посвятить рукоделию, общению с семьёй и спокойному отдыху.

Народные приметы на 25 сентября

· Утренний дождь — зима окажется суровой, а весна придёт позже календарного срока.

· Сухой и тёплый день — осень простоит долго и погоже, декабрь обойдётся без сильных морозов, а сугробы вырастут только в январе.

· Много грибов в лесу — первые заморозки ударят уже в этом месяце.

· Радуга после дождя — к хорошему урожаю на будущий год.

· Много листьев на берёзах — февраль станет самым холодным месяцем зимы.

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