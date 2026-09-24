В Рязани прошел региональный слёт Юннатов Первых

24 сентября на базе Рязанской городской станции юных натуралистов (ул. Свободы, 2 Б) состоялся региональный слёт Юннатов Первых. Участниками ключевого экологического события стали 20 команд из разных округов Рязанской области, прошедшие предварительный конкурсный отбор.

Чтобы стать участниками слёта, юннатские отряды представили на суд жюри «экологическое портфолио», в котором рассказали о своей деятельности и реализованных природоохранных инициативах.

Программа мероприятия была насыщенной и включала станционный курс, погружающий ребят в деятельность сообщества юных натуралистов. В конкурсном формате команды последовательно преодолели 10 тематических станций, зарабатывая баллы за выполненные задания. Так, на площадке «Посади растение» школьники не только изучили правила высадки, но и посадили собственные растения. Станция «Юннатский мониторинг» позволила участникам освоить метод биоиндикации и почувствовать себя исследователями-экологами. А на станции «Семена рассказывают» команды с помощью бинокуляров определяли краснокнижные растения по фотографиям и находили похожие семена трех разных видов.

«Движение Первых учит детей и молодёжь осознанному и бережному отношению к окружающей среде и занимается экопросвещением в формате регулярной работы. В Рязанской области действует 13 Юннатских клубов на базе образовательных учреждений. Участники ежедневно узнают, почему важно сохранять природные ресурсы, проводят экологические субботники, учатся грамотно высаживать растения», — отметила Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Кульминацией слёта стало торжественное посвящение в юные натуралисты. Представители 20 отрядов из Рязани, Пителинского, Александро-Невского, Скопинского, Ермишинского, Ряжского, Касимовского, Рыбновского, Пронского, Сасовского, Рязанского, Путятинского, Михайловского, Клепиковского и Кадомского округов произнесли обещание защитников природы и получили банданы с символикой проекта.

Слёт является ключевым ежегодным событием Всероссийского проекта «Юннаты Первых» — экологического сообщества Движения Первых, объединяющего ребят от 6 до 25 лет, а также их наставников и родителей. В сообществе дети и молодёжь заботятся о сохранении окружающей среды, получают первые натуралистические навыки, участвуют в профориентационных мероприятиях и реализуются в сфере экологии.