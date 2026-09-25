Фото Рязанской областной Думы
Общество

Роман Иголкин: Социальный контракт позволяет защитникам Отечества реализовать свои бизнес-идеи и повысить благосостояние семьи

Олеся Чугунова
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С 1 января 2026 года в России введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции. Согласно утвержденным правилам, ветеран боевых действий может получить от государства единовременную выплату до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или развитие уже существующего бизнеса. Средства выдаются без учета среднедушевого дохода семьи.

Финансовую помощь от государства можно потратить на закупку сырья, оборудования, расходных материалов, техники и инструментов; обустройство рабочих мест; аренду помещения и спецтехники; создание сайта компании и продвижение (рекламу).

В Рязанской области данной мерой поддержки воспользовались 40 защитников Отечества. Всего, по данным Минтуда России, за восемь месяцев текущего года с ветеранами боевых действий заключено порядка 2800 социальных контрактов. Наиболее востребованными направлениями для ведения бизнеса стали производство, автосервис и техническое обслуживание автомобилей, сельское хозяйство и строительство.

«Участники специальной военной операции, без сомнения, обладают уникальным опытом, знаниями, умением мыслить стратегически и добиваться поставленных целей в самых сложных ситуациях. Такие компетенции, на мой взгляд, востребованы не только на передовой, но и на гражданке, в том числе в предпринимательской деятельности, – отметил в своем комментарии председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам, ветеран боевых действий Роман Иголкин. – Одним из эффективных инструментов так называемой «бесшовной» интеграции героев в мирную жизнь является социальный контракт. Он позволяет защитникам Отечества реализовать свои бизнес-идеи и повысить благосостояние семьи. Считаю важным подчеркнуть, что благодаря такому государственному механизму создаются новые рабочие места, увеличивается количество жителей области, работающих в реальном секторе экономики»

Дополнительно в рамках социального контракта предусмотрена единовременная выплата (до 30 тысяч рублей) на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Перед подписанием документов ветерану боевых действий необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества». Специалисты примут заявление, проведут оценку компетенций, разъяснят порядок оформления документов, изучат намерения заявителя по открытию бизнеса, оценят его статус занятости. При соответствии всем требованиям фонд выдаст рекомендацию на заключение социального контракта, а также поможет бесплатно пройти обучение основам предпринимательства. После чего заявление на заключение социального контракта можно подать в отделении соцзащиты или МФЦ, а также через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявки – 10 дней.

В Рязанской области выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Поступающие на военную службу по контракту получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами. Для заключения контракта с Минобороны России нужно обратиться в пункт отбора (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги».

По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Интересующую информацию также можно получить по телефонам: 8 (4912) 25-36-29 и 8 (4912) 25-96-99.

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