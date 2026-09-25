Что нельзя делать 26 сентября, народные приметы на Корнилов день

Двадцать шестого сентября на Руси завершали сбор корнеплодов. С грядок убирали свёклу, репу, картофель и морковь. Крестьяне торопились. Ночные заморозки могли оставить их без еды на всю зиму. Праздник называли Корнилов день. В этот день назначали свидания, менялись обувью и заходили в баню с нецензурной бранью. Считалось, что так можно запутать нечисть.

Церковь двадцать шестого сентября вспоминает святого Корнилия Сотника. В народном календаре дата закрепилась как Корнилов день. На Руси в это время завершали сбор свеклы и репы. А также картофеля и моркови. Крестьяне опасались ночных заморозков. Они могли оставить семью без еды на всю зиму.

Что нельзя делать 26 сентября

На Руси бытовало мнение о недопустимости споров и выяснения отношений в Корнилов день. Якобы можно так разругаться с близким человеком, что есть вероятность стать врагами.

Домашние дела тоже попадали под запреты. Мыть в доме полы не разрешалось. Вместе с пылью и грязью из дома уйдут деньги и удача. Если приходили гости, важно было помнить о таких приметах. Не давайте им мыть тарелки после еды. Иначе они лишат вас благополучия. Также не оставляйте визитёров на ночь. Это станет причиной скандалов в вашей семье.

С личной жизнью всё было сложнее. Двадцать шестого сентября можно знакомиться с противоположным полом и назначать свидания. Но вот свадьбы лучше не играть. Наши предки говорили, что заключённый в этот день брачный союз одни лишь несчастья принесёт. Супруги вскоре расстанутся и ещё долго не смогут создать новые семьи.

Красота в этот день тоже требовала осторожности. Не рекомендуется долго любоваться на себя в зеркало. На Руси бытовало поверье, что нечисть из отражения может похитить красоту и молодость.

Деньги в Корнилов день требовали особого внимания. Крупные покупки будут неудачными. Вещи долго не прослужат. А чтобы не остаться без средств к существованию, не следует тратить всё до копейки. Когда будете собираться домой из магазина или с рынка, следите, чтобы в кошельке оставалась хотя бы одна купюра или монета.

Что можно делать 26 сентября

Двадцать шестого сентября можно работать, заниматься домом, ходить в гости. Также разрешено мыться. Но в баню лучше пойти днём. Вечером там хозяйничает Банник. Чтобы избежать встречи с ним, наши предки переступали порог бани с нецензурной бранью.

В этот день на Руси существовала традиция меняться обувью. Делалось это, чтобы нечисть запутать. Люди уходили от дома в одной паре, а возвращались уже в другой. В надежде, что силы зла не найдут к ним дорогу.

Чтобы в доме всегда водились деньги, наши пращуры проводили особый обряд. Брали монету, обмазывали мёдом и прятали между двумя половинками репы. Этот ритуальный предмет заговаривали, обвязывали красной нитью и закапывали за домом с восточной стороны. Считалось, что ровно через месяц к ним придёт богатство.

Обязательными блюдами в Корнилов день были те, что приготовлены из своего урожая. Это и овощные похлёбки, и пироги с картошкой, и просто репа с солью.

Народные приметы на 26 сентября

· Дождь в Корнилов день — добрый знак, обещающий хороший урожай овощей в будущем году.

· Если идёт ливень да ещё и с градом, зима будет холодной.

· Сильный ветер предупреждает о затяжном ненастье.

· Солнечная погода — предвестник мягкой зимы.