Freepik AI
Политика

Колесник назвал возможные цели России после атаки ВСУ на Воронеж

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия может ответить на атаку Вооруженных сил Украины по Воронежу массированными ударами по ключевым военным объектам. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, российские военные способны выбрать наиболее уязвимые цели, поражение которых может повлиять на возможности украинских войск.

Колесник связал возможный ответ с попытками атаковать гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что Москва ранее обозначала подход к подобным действиям.

«Ответ России будет, как всегда, тяжелым, массированным и по тем болезненным объектам, которые существенную роль сыграют для поражения украинских войск», — сказал парламентарий.

Депутат считает, что украинская сторона пытается добиться заметного информационного эффекта на фоне Генеральной Ассамблеи ООН. По его версии, атаки на мирные объекты могут использоваться Киевом для демонстрации западным партнерам каких-либо результатов.

«Поскольку Генеральная Ассамблея идет, они пытаются обострить ситуацию», — заявил Колесник.

Он добавил, что такие действия должны показать союзникам Украины ее успехи на фоне проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Политолог объяснил, почему России не стоит верить трём условиям Трампа
Следующая статья
Рязанская область стала лидером ЦФО по эффективности экспортной поддержки
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Интересное

Страшный ноябрь 2026-го предрёк индийский пророк Абигья Ананд: прогноз по дням

Абигья Ананд предсказал страшные события. Европа утонет в беженцах, еда станет дороже золота. Россия выстоит?
Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Темы
Происшествия

Рязанцу грозит серьёзный срок за продажу кастета

Экспертиза установила, что предмет относится к холодному оружию ударно-дробящего действия. Хранение и продажа кастетов запрещены законом, поэтому изъятый предмет теперь проходит как вещественное доказательство.
Экономика и бизнес

В Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% за год

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте перевозок и доставки по городу: спрос на такие услуги увеличился на 24% год к году, а в августе — еще на 10% по сравнению с июлем.
Происшествия

Рязанка на «Рено» сбила велосипедиста на улице Полетаева

УМВД сообщило подробности утреннего ДТП в Рязани. Пострадавший госпитализирован с травмами.
Новости кино и ТВ

Смерть Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем

Камера зафиксировала момент падения музыкального критика с лестницы.
Политика

Политолог объяснил, почему России не стоит верить трём условиям Трампа

Зеленский назвал три условия США по Украине. Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему России не стоит доверять предложениям администрации Трампа.
Общество

Новый налог для «богатых» россиян коснётся 4 миллионов человек

Минфин предложил повысить НДФЛ на дивиденды, ценные бумаги и продажу имущества. Кто попадёт под изменения.
Общество

В России выпустили монету с героями «Золотой антилопы»

Банк России пополнил серию монет о советской мультипликации. Сколько стоит новая монета и какой у неё тираж.
Новости России

Глава ФПБК подаёт в суд на Тимати из-за нецензурного ответа

Виталий Бородин заявил, что готовит иск к рэперу после критики покупки Bugatti за полмиллиарда рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье