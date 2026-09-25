Колесник назвал возможные цели России после атаки ВСУ на Воронеж

Россия может ответить на атаку Вооруженных сил Украины по Воронежу массированными ударами по ключевым военным объектам. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, российские военные способны выбрать наиболее уязвимые цели, поражение которых может повлиять на возможности украинских войск.

Колесник связал возможный ответ с попытками атаковать гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что Москва ранее обозначала подход к подобным действиям.

«Ответ России будет, как всегда, тяжелым, массированным и по тем болезненным объектам, которые существенную роль сыграют для поражения украинских войск», — сказал парламентарий.

Депутат считает, что украинская сторона пытается добиться заметного информационного эффекта на фоне Генеральной Ассамблеи ООН. По его версии, атаки на мирные объекты могут использоваться Киевом для демонстрации западным партнерам каких-либо результатов.

«Поскольку Генеральная Ассамблея идет, они пытаются обострить ситуацию», — заявил Колесник.

Он добавил, что такие действия должны показать союзникам Украины ее успехи на фоне проходящей сессии Генассамблеи ООН.