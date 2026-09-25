Новый налог для «богатых» россиян коснётся 4 миллионов человек

Минфин предложил повысить налог на доходы от вкладов и инвестиций для россиян с высоким доходом. Изменения затронут дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и ценных бумаг.

Сейчас такие «пассивные» доходы облагаются по двум ставкам — 13% и 15%. Минфин предлагает включить их в общую шкалу НДФЛ и ввести пять ступеней: 13% для дохода до 2,4 млн рублей в год, 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — для сумм выше 50 млн рублей. Об этом пишет «Банки.ру».

Смысл изменений в том, что размер налога будет зависеть от суммы дохода, а не от того, откуда деньги пришли — с дивидендов, продажи акций или вклада. Например, если инвестор заработал за год 7 млн рублей на дивидендах и ценных бумагах, по новым правилам первые 2,4 млн обложат по 13%, часть от 2,4 до 5 млн — по 15%, а оставшиеся 2 млн — уже по 18%. Повышенную ставку применят не ко всей сумме, а только к части дохода сверх очередного порога.

Для обычных банковских вкладов правила не изменятся. Налогом по-прежнему облагают не саму сумму вклада, а только процентный доход сверх необлагаемого лимита — его считают по формуле: 1 млн рублей умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ на начало каждого месяца года. Сохранят и льготу для малых вкладов — необлагаемый порог до 1 млн рублей. Доходы участников СВО поправки также не коснутся.

По оценке Минфина, изменения затронут не более 6% населения — около 4 млн человек с налогооблагаемыми доходами. Отдельно ведомство предлагает обязать паевые инвестиционные фонды платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, а налог на дивиденды нерезидентам повысить до 35%.

Пока это только предложение, а не принятый закон. Как отмечают в Минфине, ключевые принципы налоговой политики — справедливость и эффективность — при этом сохраняются.