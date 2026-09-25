В Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% за год

Этим летом жители Рязанской области и бизнес стали активнее пользоваться услугами перевозки и доставки, а вместе с ростом объемов перевозок увеличился спрос на товары для обслуживания транспорта и подготовки грузов к отправке. По данным Авито Услуг, в Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% год к году, при этом на городские перевозки и доставку — на 24%. Данные онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру также фиксируют рост продаж автогаражного оборудования и упаковочной продукции — как среди компаний, так и среди частных покупателей.

Спрос жителей Рязанской области на услуги по перевозкам вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики Авито Услуг. В августе показатель был на 5% выше июльского.

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте перевозок и доставки по городу: спрос на такие услуги увеличился на 24% год к году, а в августе — еще на 10% по сравнению с июлем.

За этот же период выросла востребованность товаров для эксплуатации транспорта. Согласно данным ВсеИнструменты.ру, продажи автогаражного оборудования среди компаний увеличились на 8% год к году. Внутри категории автогаражного оборудования выросли продажи оборудования и принадлежностей для мойки — на 21%, автохимии — на 18%, сервисно-гаражного инструмента — на 13%, автомобильных аксессуаров — на 12%, автомобильных масел — на 5%.

Положительная динамика отмечена и в категориях, связанных с подготовкой отправлений к хранению и транспортировке. Продажи упаковочного оборудования корпоративным клиентам увеличились на 18%, а упаковочных материалов — на 10%.

Частные покупатели также в июне–августе 2026 года стали покупать больше упаковочных материалов — их продажи выросли на 34%. Так, например, спрос на гофрокартон увеличился более чем в 3 раза, на воздушно-пузырчатую пленку — в 1,6 раза, а на стрейч-пленку — в 1,2 раза.

«Рост спроса на перевозки этим летом говорит о том, что жители Рязанской области и бизнес стали чаще обращаться к специалистам для перемещения грузов и доставки по городу. Особенно заметно вырос интерес к городским перевозкам — на 24% год к году. Такая динамика может быть связана с желанием делегировать транспортировку специалистам: перевозка мебели, техники, товаров и других грузов требует времени, подходящего транспорта и аккуратной погрузки», — отмечают аналитики Авито Услуги.

«Увеличение объема перевозок отражается сразу на двух операционных задачах: поддержании транспорта в рабочем состоянии и подготовке отправлений к доставке. Для перевозчиков транспорт — основной рабочий актив, так как простой работы напрямую влияет на количество выполненных заказов. При высокой загрузке особенно важны регулярное техническое обслуживание, своевременная замена масел и наличие сервисного инструмента. Одновременно увеличивается потребность в упаковке, которую подбирают с учетом необходимой защиты от влаги, загрязнений и повреждений», — комментируют аналитики ВсеИнструменты.ру.