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Экономика и бизнес

Почему «Ашан» передали во временное управление и при чём склады

Алексей Самохин
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Российские активы французской компании Auchan, в том числе и гипермаркет «Ашан» в Рязани, 17 сентября передали во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». В результате сорвалась сделка по продаже бизнеса, пишут «Известия».

Указ подписал президент Владимир Путин. Почти 100% долей ООО «Ашан» перешли под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». В тот же день такой режим ввели для «Лемана ПРО». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 сентября объяснил, что Москву не устраивало управление активами со стороны недружественных стран.

По данным СМИ, летом Auchan договорилась о продаже российской «дочки» инвестиционной компании «Кама Капитал». К началу сентября стороны подали документы в правительственную комиссию, но разрешения не получили. После передачи во временное управление сделка окончательно сорвалась, рассказал источник газеты. Сумму сделки не раскрывают. Гендиректор INFOLine Михаил Бурмистров оценил бизнес в 60-70 млрд рублей.

Источники «Известий» связывают решение со складской инфраструктурой. У «Ашана» есть восемь логистических центров общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. Вместе с «Леман ПРО» это больше 1,1 млн квадратных метров.

По словам источника «Известий», изначально компании не рассматривались в числе активов, которые планировалось передать под управление, однако поворотным моментом стали «известные летние события».

В России у Auchan 230 магазинов. Выручка сети в 2025 году составила 269,7 млрд рублей, на 2,9% меньше, чем годом ранее.

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