Студенческий проект для Касимова номинирован на «Золотой Трезини»

Для Касимова, города с богатой историей и туристическим потенциалом, развитие инфраструктуры у Троицкого озера может стать новым шагом в создании комфортной среды для гостей и жителей.

14 июля 2026 года в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Особое внимание в этом году привлекли выпускные квалификационные работы молодых архитекторов, посвященные развитию Касимова. Под руководством профессора Алексея Попова и доцента Татьяны Прониной студенты представили концепции, получившие высшие оценки государственной экзаменационной комиссии.

На этой неделе стало известно, что жюри престижной Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» отобрало в состав номинантов проект выпускницы НИУ МГСУ, молодого архитектора Арианы Ахба — «Визит-центр с гостиницей в природно-туристическом парке «Троицкое озеро»» (номинация «Лучший студенческий проект здания или сооружения»).

Это уже второй проект для проектируемого Природно-туристического парка «Троицкое озеро» в Касимове, отмеченный на международных конкурсах. В 2021 году проект Елизаветы Черноусовой «Детский оздоровительный комплекс на Троицком озере» был удостоен Первой премии на конкурсе выпускных квалификационных работ под эгидой МООСАО. Детально ознакомиться с этой работой можно по ссылке. Руководителем обоих дипломных проектов выступала кандидат архитектуры, доцент НИУ МГСУ Татьяна Пронина.

Рязанцев и касимовцев приглашают ближе познакомиться с проектом Арианы Ахба и поддержать его в голосовании на официальном сайте Девятой международной премии «Золотой Трезини».